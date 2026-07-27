В Ростове-на-Дону при атаке дронов погибла семейная пара

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону погибли два человека, супруги, пять человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии, указал губернатор в Max.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», – написал глава региона.

Четверых пострадавших доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, одному оказали помощь на месте.

Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Падение беспилотников вызвало возгорания на территории частного предприятия, складов и в нескольких домовладениях, загорелись автомобили.

Большинство пожаров уже потушены, спасатели продолжают ликвидацию огня на площади 400 квадратных метров, повреждено остекление в жилых домах и социальном учреждении. Губернатор также отметил, что в Таганроге продолжается отражение атаки, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Несколькими днями ранее при атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали пять человек. Власти города вводили режим чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах. В середине месяца спасатели ликвидировали крупные пожары после падения беспилотников в Таганроге и Азове.