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В Ростове-на-Дону при атаке дронов погибла семейная пара
В результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек получили ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В ходе ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону погибли два человека, супруги, пять человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии, указал губернатор в Max.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», – написал глава региона.
Четверых пострадавших доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, одному оказали помощь на месте.
Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Падение беспилотников вызвало возгорания на территории частного предприятия, складов и в нескольких домовладениях, загорелись автомобили.
Большинство пожаров уже потушены, спасатели продолжают ликвидацию огня на площади 400 квадратных метров, повреждено остекление в жилых домах и социальном учреждении. Губернатор также отметил, что в Таганроге продолжается отражение атаки, и призвал жителей соблюдать осторожность.
Несколькими днями ранее при атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали пять человек. Власти города вводили режим чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах. В середине месяца спасатели ликвидировали крупные пожары после падения беспилотников в Таганроге и Азове.