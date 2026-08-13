Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Испания начала устанавливать новый барьер на границе с Марокко
Испания начала установку морского барьера в Мелилье для контроля мигрантов
Власти Испании приступили к установке нового морского заграждения в автономном городе Мелилья для сдерживания потока нелегальных мигрантов из соседнего государства.
Гражданская гвардия Испании приступила к возведению нового морского барьера на южном волнорезе Мелильи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.
Эта мера направлена на усиление контроля за границей после массового наплыва нелегалов в другой испанский анклав – Сеуту.
«Гражданская гвардия начала размещение нового морского барьера на южном волнорезе Мелильи по аналогии с тем, что был установлен на волнорезе Эль-Тарахаль Сеуты после массового наплыва мигрантов из Марокко, для «усиления контроля» на морской границе», – сообщает агентство.
По данным источников, процесс установки инфраструктуры пройдет в несколько этапов, поэтому точные сроки завершения работ пока неизвестны. В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отмечал, что границу пересекли около 72 тыс. человек, из которых, по словам мэра города, около 10 тыс. до сих пор остаются на территории анклава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа власти Испании приступили к монтажу сдерживающих барьеров на пирсе в Сеуте.
Для сдерживания массового притока нелегалов Мадрид направил в этот автономный город дополнительные силы полиции и армии.
Из-за беспрецедентного наплыва людей мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в населенном пункте невыносимой.