Почти половина британцев приравняла к Холокосту действия Израиля против палестинцев

Почти половина британцев сравнила действия Израиля с Холокостом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти половина жителей Британии приравнивают действия Израиля против палестинцев к Холокосту, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph и результаты опроса YouGov. Согласно исследованию, 45% британцев считают, что Израиль относится к палестинцам так же, как нацисты – к евреям. Эта точка зрения особенно популярна среди молодежи: 60% опрошенных в возрасте до 24 лет ее поддерживают.

В Лондоне 48% респондентов придерживаются аналогичной позиции. Для сравнения, год назад этот показатель по стране составлял 33%. Кроме того, 49% молодежи испытывают дискомфорт в компании людей, открыто поддерживающих Израиль.

Исследование также выявило рост числа тех, кто считает, что Израиль избегает серьезных политических последствий, поскольку «контролирует СМИ» на Западе: в этом году так считают 26% опрошенных, против 8% годом ранее. Еще 10% молодых британцев положительно относятся к движению ХАМАС, а 14% считают ошибочным его включение в список запрещенных организаций.

Также 19% молодежи назвали оправданной атаку ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Онлайн-опрос проводился 1–2 сентября и охватил 2,2 тыс. участников.

