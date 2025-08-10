NYT сообщила о тайном плане Лондона по палестинскому урегулированию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британские чиновники в течение полугода работали над секретным планом по урегулированию палестинского вопроса, который затем был передан союзникам Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл распространил этот документ за день до международной конференции в Нью-Йорке, прошедшей 30 июля.

По информации источников, в документе предлагалось создать в Газе технократическое палестинское правительство, связанное с реформированной палестинской администрацией, а также ввести международные силы безопасности.

Европейские чиновники уточнили, что в британском плане содержался призыв к полному выводу израильских войск, установлению контроля со стороны США за соблюдением режима прекращения огня и, в перспективе, созданию двух независимых государств.

На конференции в Нью-Йорке, которую совместно возглавили Саудовская Аравия и Франция, участники поддержали концепцию двух государств с конкретными сроками реализации. В итоговом заявлении они подтвердили необходимость прекращения войны в секторе Газа и выразили стремление к долгосрочному справедливому миру для жителей региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину. Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.