Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Bloomberg: Кабмин Британии потребовал от Стармера признать Палестину
Внутри британского правительства нарастает недовольство отказом премьер-министра Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне гуманитарного кризиса в Газе.
Старшие члены кабинета министров Великобритании призвали премьера Кира Стармера ускорить признание Палестины, сообщает Bloomberg. К ним присоединился президент Франции Эммануэль Макрон, который объявил о намерении Франции признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.
Сообщается, что министры здравоохранения, юстиции, по делам Северной Ирландии и культуры Великобритании выразили разочарование медлительностью Стармера в вопросе выполнения обещания о поддержке суверенитета Палестины.
Стармер заявил, что «государственность – неотъемлемое право палестинского народа» и прекращение огня «выведет Великобританию на путь признания», однако не стал называть сроки. В пятницу он проведет телефонные переговоры по этому вопросу с Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Гуманитарный кризис в Газе обострился после провала переговоров о перемирии, в которых США и Израиль вышли из переговорного процесса. Власти США назвали решение Франции «безответственным», а в Великобритании участились публикации о голодающих детях и нехватке продовольствия. Евросоюз ранее пытался договориться с Израилем об увеличении поставок еды, однако гуманитарные организации обвинили Израиль в невыполнении соглашений.
Израиль ужесточил позицию по созданию палестинского государства и возложил ответственность за гуманитарную катастрофу на ХАМАС. Тем временем в Европе обсуждают возможные торговые санкции против Израиля, а Великобритания приостановила часть экспорта вооружений и ввела санкции против членов правительства Нетаньяху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина в ходе заседания Генассамблеи ООН в сентябре. Госдепартамент США назвал безрассудными планы Франции признать Палестину.