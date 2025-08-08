Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?0 комментариев
Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе
Премьер Британии Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе
Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис.
Израиль ошибся, расширив масштабы военной операции в секторе Газа, считает премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.
Он заявил, что подобные шаги не приведут к окончанию конфликта и освобождению заложников, а лишь усилят кровопролитие. Стармер также подчеркнул, что Лондон призывает пересмотреть это решение.
По словам главы британского правительства, гуманитарная ситуация в Газе ухудшается с каждым днем, а заложники, удерживаемые ХАМАС, содержатся в нечеловеческих условиях. Стармер отметил, что необходимо добиться прекращения огня, увеличить гуманитарную помощь, освободить всех заложников и добиться мирного урегулирования путем переговоров. Он добавил, что ХАМАС должен уйти из Газы и сложить оружие, поскольку эта организация не может играть роли в будущем анклава.
Британский премьер добавил, что Лондон вместе с союзниками работает над долгосрочным планом для мира на Ближнем Востоке, опираясь на принцип двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Однако, по его мнению, без добросовестного участия сторон в переговорах подобная перспектива теряется. Стармер подчеркнул, что дипломатическое решение возможно только при отказе обеих сторон от политики разрушения.
Ранее израильский военно-политический кабинет согласовал предложение Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции.
Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, которые могли бы взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.
Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя в июле называл бессмысленными переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.