Захарова рассказала о потрясении от слов Буша-младшего об убийствах русских

Tекст: Антон Антонов

Захарова выступила на медиафоруме «Юнкор» и вспомнила о разговоре Буша с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) в мае 2022 года.

«Один из пранков, который меня потряс. <...> Это тот человек, который пожимал руки главам государств, в том числе нашей страны, заверял в том, что они хотят выстраивать с нами прагматичные отношения сотрудничества, что-то обещал», – приводит ее слова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Буш-младший заявил, что миссия Украины – уничтожить как можно больше русских войск. Думая, что общается с Владимиром Зеленским, Буш-младший сказал: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск». Буш-младший занимал пост президента США с 2001 по 2009 год.