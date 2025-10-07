НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
Жители Херсона и Запорожья сообщили адреса ВСУ российской армии
Местные жители в Херсоне и Запорожье сообщают российским военным адреса домов, в которых прячутся подразделения ВСУ, сообщили в пророссийском подполье.
Жители Херсона и Запорожья, недовольные присутствием украинских военных в своих городах, передают российским военным координаты домов, где скрываются бойцы ВСУ, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пророссийского подполья.
По словам собеседника агентства, украинские военные размещаются в жилых кварталах, что снижает риск для них стать целью авиационных или ракетных ударов. Они занимают покинутые дома, арендуют жилье у местных жителей и часто передвигаются на гражданских автомобилях.
«Часто самостоятельно выходят на связь и сообщают адрес, по которому проживают ВСУ. В Херсоне есть возможность поражать дома и автомобили FPV-дронами, точечно, чтобы не рисковать жизнями гражданских», – рассказал представитель подполья. Он добавил, что это вызывает недовольство среди местного населения, которое не хочет такого соседства.
По утверждению источника, власти Украины не могут эффективно противостоять утечке данных о размещении своих военных. В результате такие удары в официальных информационных сводках Киева часто называют атаками по гражданским объектам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой.