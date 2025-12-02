Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Белозерского, Гришино, Димитрова, Ровного, Родинского, Светлого, Шевченко в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 495 военнослужащих и шведский бронетранспортер Viking.

Подразделениями группировки «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ возле Вильчи.

А на Сумском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Алексеевкой, Андреевкой, Варачино, Кондратовкой, Конотопом, Рыжевкой, Садками и Хомино.

При этом ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих и два артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков ВСУ около Гуляйполя и Зализничного Запорожской области.

Противник при этом потерял свыше 265 военнослужащих, американскую 155-мм гаубицу М777 и склад материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Богуславки, Куриловки, Кучеровки, Новоплатоновки Харьковской области, Дробышево и Яровой в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника составили до 235 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены 13 станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Закотного, Константиновки, Краматорскв Резниковки, Северска, Славянска и Червоного ДНР.

При этом ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, четыре бронемашины, включая британский Mastiff». Уничтожены станция РЭБ, семь складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ под Магдалиновкой, Новобойковским Запорожской области и Никольским Херсонской области.

Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, шесть станций РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области

Кроме того начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.