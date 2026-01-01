Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.
Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.
Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.
Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.
Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.