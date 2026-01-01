Экс-разведчик США оценил шанс на переговоры после атаки на резиденцию Путина

Tекст: Вера Басилая

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.

Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.

Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.

На ваш взгляд Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина? Удар по правительственным объектам на Украине

Ликвидация главарей украинского режима

Ужесточение переговорной позиции по урегулированию

Другое (указать в комментариях)

Голосовать Результаты

Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

