    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 13:01 • Новости дня

    Путин и Сиси обсудили конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, лидеры обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

    В ходе беседы стороны уделили особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, где произошла беспрецедентная эскалация конфликта. Оба лидера подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий и поиска политико-дипломатических решений, при этом был отмечен безусловный учет интересов всех стран региона, передает Кремль.

    Собеседники также подробно обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая реализацию крупных инвестиционных проектов в энергетике и промышленности. Было отмечено, что сотрудничество между Россией и Египтом развивается по многим направлениям и демонстрирует положительную динамику.

    Накануне президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону стратегическое партнерство, уделив особое внимание поставкам газа и ситуации на Балканах. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.

    30 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На руке президента РФ Владимира Путина в минувшую среду во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в личном Telegram-канале кадры, на которых можно рассмотреть часы президента России Владимира Путина. На видеозаписи видно, что перед началом встречи глава государства снимает с запястья наручные часы и аккуратно кладет их на стол перед собой.

    На циферблате часов отчетливо видна надпись Made in Russia («Сделано в России»), при этом бренд не называется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год. Президент России Владимир Путин на церемонии в День работника культуры отметил значимость вклада деятелей культуры для общества.

    30 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».

    Майор Николай Терехин – советский летчик-истребитель, участник боев на Халхин-Голе и участник Великой Отечественной войны, один из немногих асов, трижды совершивших воздушный таран. Причем дважды – в одном бою: когда закончился боекомплект, он сбил бомбардировщик «Юнкерс -88», а затем поврежденной машиной еще один такой же самолет. Командовал истребительным авиаполком на Калининском, Волховском и Северо-Западном фронтах, всего совершил около 250 боевых вылетов и уничтожил 17 вражеских машин. Погиб в воздушном бою над Новгородской областью 30 декабря 1942 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС, Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    30 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокая награда присуждена Буре за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

    Павел Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, начинал профессиональную карьеру хоккеиста в московском ЦСКА, где дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя 702 матча и забросив 437 шайб. За выдающуюся скорость на льду он получил прозвище «Русская ракета».

    В составе сборной России Буре завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано и бронзу Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также становился чемпионом мира в 1990 году. В 2012 году его имя было включено в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

    Ранее Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы. Он также присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    30 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков пообещал на ПМЭФ содержательное выступление Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и выступит с содержательной речью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Разумеется. Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме. В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», – сказал Песков ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов. Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках и объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.


    29 марта 2026, 16:47 • Новости дня
    Михалков сообщил о сомнениях Путина по возвращению Ефремова на сцену

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высказывал сомнения по поводу возвращения актера Михаила Ефремова на сцену, рассказал режиссер Никита Михалков.

    «Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были… Владимир Владимирович спросил: «Ты берешь на себя ответственность? » … И это произошло. Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно», – заявил Михалков, передает РИА «Новости».

    Постановка, в которой дебютировал Ефремов после перерыва, создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Над сценической версией работали Никита Михалков и Александр Адабашьян, а художником-постановщиком стал Юрий Купер. Партнершей Ефремова на сцене выступила Анна Михалкова.

    Продолжительность спектакля составляет два часа. Главные герои – бывшие супруги, которые после долгой разлуки за один вечер обсуждают старые обиды, признания и воспоминания. В постановке используются современные технические возможности театра – например, видео, которые записывает герой, транслируются на большие экраны в зале.

    В сентябре Михалков представил Ефремова актером театра «Мастерская 12».

    Ранее режиссер проекта Сергей Кальварский сообщил, что проект нового сериала с актером Михаилом Ефремовым в главной роли находится в работе, съемки планируется провести в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущая Екатерина Стриженова показала Михаила Ефремова без грима после премьеры спектакля «Без свидетелей».

    31 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранные компании смогут до 1 июля 2026 года оплачивать российский газ в рублях через любые российские банки, а не только через Газпромбанк, разрешение продлил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил возможность иностранным покупателям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, сообщает РИА «Новости».

    Соответствующее разрешение будет действовать до 1 июля 2026 года. Ранее срок действия такого порядка истекал 1 апреля.

    Страны, признанные недружественными, смогут производить оплату через любые российские кредитные организации, а не только через Газпромбанк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями до 1 апреля 2026 года не только через Газпромбанк.

    В 2024 году Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка.

    29 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: Россия была бы в надежных руках при победе Говорухина на выборах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин высоко оценил режиссера Станислава Говорухина, заявив, что Россия была бы в надежных руках, если бы тот победил на выборах 2000 года.

    Путин на праздновании 80-летия Говорухина напомнил: «В 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации. Ну результат известен». Кадры с мероприятия были впервые опубликованы журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что если бы граждане тогда выбрали Говорухина, страна оказалась бы в надежных руках. Путин отметил, что несмотря на отсутствие административного опыта, у режиссера были «порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству».

    Станиславу Говорухину в этом году могло бы исполниться 90 лет. Он снял множество художественных фильмов и в трудные времена для страны занимался документальным кино. В 2011 году Говорухин возглавил предвыборный штаб Путина, когда тот баллотировался в президенты.

    Ранее Путин сообщил, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Напомним, Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.

    28 марта 2026, 13:44 • Новости дня
    Путин рассказал о значении поддержки со стороны Говорухина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин признал, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о значении поддержки режиссера Станислава Говорухина, передает . Фрагмент с откровениями главы государства был показан в фильме «Народный избранник. Говорухину 90 лет» в эфире канала «Россия-24». Путин рассказал, что для него было большой честью знакомство с Говорухиным и тот факт, что режиссер возглавил его избирательный штаб в 2011 и 2012 годах, стал неожиданностью.

    «Для меня это было большой честью. Возглавил избирательный штаб в 2011 и 2012 годах. Неожиданное было для меня с его стороны решение. Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека многое значила для меня», – сказал президент.

    Путин отметил, что при личном знакомстве узнал о Говорухине много нового, поскольку до этого не был с ним близко знаком. Российский лидер подчеркнул, что Станислав Говорухин был не только талантливым режиссером, но и настоящим патриотом, человеком бескорыстным и преданным России.

    «Выяснилось, что, кроме своего таланта, режиссерского, творческого таланта Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он человеком был абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо», – добавил Путин.

    Станислав Говорухин был известным режиссером, сценаристом и политическим деятелем. Среди его работ – фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», а также сценарии к лентам «Русский бунт» и «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 по 2018 год и занимал пост председателя комитета по культуре. Он родился 29 марта 1936 года, скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

    Ранее Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.


    30 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова орденом Дружбы.

    Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Орден Дружбы также получил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Глава Саратовской области Роман Бусаргин был удостоен ордена Александра Невского за вклад в развитие Саратовской области.

    Депутат Государственной думы Яна Лантратова получила орден Дружбы за развитие парламентаризма и активную законотворческую работу.

    Ранее Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    AD: Путин словами о кризисе с ЕС указал на противоречивую политику Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента России Владимира Путина о кризисе между Москвой и европейскими странами обнажило двойственность действий Евросоюза, сообщает L' AntiDiplomatico.

    Как сообщает L' AntiDiplomatico, заявления Владимира Путина о кризисе в отношениях между Россией и странами Европы выявили противоречивость европейской политики, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Европа, несмотря на беспрецедентный энергетический кризис, продолжает курс на длительное противостояние с Россией, что приводит к серьезным структурным трудностям в экономике и промышленности.

    Журналисты отмечают, что, поддерживая Киев, ЕС не имеет четкого плана по завершению конфликта на Украине, а нарастающий кризис все сильнее бьет по европейской экономике. Автор публикации подчеркивает: «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления».

    Издание указывает, что Москва в такой ситуации действует по двойной логике: с одной стороны, оставляя открытой возможность для диалога, а с другой – укрепляя свои позиции на местах, чтобы усилить свои переговорные возможности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис и произошло это произошло не по вине Москвы.

    31 марта 2026, 04:28 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина встретиться с Памфиловой
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с Эллой Памфиловой, переизбранной председателем Центральной избирательной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Когда Пескову был задан соответствующий вопрос, он ответил: «Да, планирует», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилову избрали главой Центризбиркома России на третий срок впервые в истории страны. Николай Булаев утвержден на посту заместителя председателя Центризбиркома.

    Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центризбиркома на пятилетний срок, в которую вошли Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Герой России Анатолий Сысоев.

    30 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Цыбульский предложил снизить пошлины для экспортеров леса и рыбы

    Цыбульский призвал создать преференции для экспорта леса и рыбы Поморья

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил ввести специальные таможенные режимы для увеличения экспорта региональных товаров, включая лес и морепродукты.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой установить преференциальные таможенные режимы для российских регионов на потенциально важных для них внешних рынках, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что в настоящее время тарифная политика на таких рынках в отношении российских импортеров часто оказывается строже, чем для конкурентов из других стран.

    Губернатор подчеркнул, что для Архангельской области ключевыми направлениями экспорта могут стать лесопромышленный комплекс, а также рыба и морепродукты. Он уверен, что снижение пошлин позволит региону нарастить экспорт и усилить свои позиции на международных рынках.

    Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским отметил снижение показателей промышленного производства в регионе.

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.


    29 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин поздравил ОКР со 115-летием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет РФ со 115-летием, отметив, что Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрождённых Олимпийских играх, дважды принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    Он отметил, что этот юбилей – повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял её победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоёвывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призёров.

    «Отрадно, что и сегодня ОКР вносит поистине уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, в продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минспорта и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил о планах России подать заявки на проведение третьей летней и третьей зимней Олимпийских игр.

    Президент Владимир Путин на встрече с Дегтяревым подтвердил готовность страны принимать престижные международные соревнования с достойными призовыми фондами.

    Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поддержал выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

    30 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин потребовал «вытащить людей из бараков» в Архангельской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским призвал ускорить расселение жителей из аварийных домов, чтобы «вытащить людей из бараков».

    Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским вопросы расселения аварийного жилья, сообщается на сайте Кремля.

    «Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья – конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих», – заявил Путин.

    Глава государства отметил необходимость дальнейших шагов по расселению аварийных домов.

    Предыдущая рабочая встреча Путина и Цыбульского состоялась в конце июля 2025 года, тогда они затрагивали темы поддержки участников спецоперации, экономического развития региона и строительства жилья.

    На предыдущей встрече Путин отметил в Архангельской области высокую долю аварийного жилья по сравнению со средним уровнем по стране.

    Кроме того, президент поручил правительству и Госдуме усовершенствовать систему переселения граждан из аварийного жилья и внедрить новые стандарты.

    ФСБ предотвратила теракт в Московской области
    Axios подсчитал, сколько раз Трамп говорил о конце войны с Ираном
    Италия не пустила американские бомбардировщики на Сицилию
    НАСА объявило обратной отсчет первой за 53 года пилотируемой миссии к Луне
    Зеленский четырежды уклонялся от военной службы
    Володин рассказал о новых законах и правилах для россиян с апреля
    Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

