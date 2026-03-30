Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.0 комментариев
Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили по телефону развитие стратегического партнерства, уделив особое внимание поставкам российского газа и ситуации на Балканах.
Разговор между Владимиром Путиным и Александром Вучичем состоялся по инициативе сербской стороны, передает Кремль.
Главы государств рассмотрели вопросы стратегического партнерства между Россией и Сербией, особенно в сферах энергетики, нефтегазовой и атомной промышленности. Были затронуты детали подготовки к заседанию Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в апреле.
Александр Вучич поблагодарил Россию за стабильные поставки газа, отметив их важность для энергобезопасности Сербии. Лидеры подробно обсудили ситуацию на Украине и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Президент Сербии поделился своими оценками развития событий на Балканах.
С обеих сторон было подчеркнуто принципиальное значение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН для урегулирования косовского вопроса. Отдельно отмечена необходимость соблюдения прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины согласно Дейтонским соглашениям. Президенты договорились продолжить поддерживать контакты.
Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул особую приверженность России обязательствам перед Сербией и назвал страну братской и дружественной.