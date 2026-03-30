Песков назвал Сербию братской и дружественной страной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул особую приверженность России обязательствам перед Сербией и назвал страну братской и дружественной.
Россия и Сербия поддерживают контакты по вопросу поставок российского газа, передает РИА «Новости». Песков отметил, что Москва готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для мировых рынков, в том числе европейских.
Песков особо выделил отношения с Сербией, подчеркнув: «Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия».
Он подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе европейские.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.
Александр Вучич подтвердил, что Белград будет придерживаться военного нейтралитета и сохранять традиционные связи с Россией и Китаем.
В декабре Вучич сообщил о соглашении с Россией по поставкам газа до конца марта 2026 года.