Песков назвал Сербию братской и дружественной страной

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия и Сербия поддерживают контакты по вопросу поставок российского газа, передает РИА «Новости». Песков отметил, что Москва готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для мировых рынков, в том числе европейских.

Песков особо выделил отношения с Сербией, подчеркнув: «Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия».

Он подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе европейские.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.

Александр Вучич подтвердил, что Белград будет придерживаться военного нейтралитета и сохранять традиционные связи с Россией и Китаем.

В декабре Вучич сообщил о соглашении с Россией по поставкам газа до конца марта 2026 года.