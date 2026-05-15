До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.4 комментария
Движение Первых запустило акцию «Мишка Победы» в память о герое СВО
Движение Первых запустило всероссийскую акцию «Мишка Победы», основанную на истории бойца СВО Данияра Мухамедзянова, погибшего при освобождении населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Акция продлится до 31 мая: школьники, студенты, педагоги и наставники по всей стране создают вязаных медвежат и передают их ветеранам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации как символ заботы и памяти.
Как рассказали организаторы, перед отправкой на фронт дочь подарила бойцу розового медвежонка, связанного из плюшевой пряжи. Игрушка постоянно находилась рядом с военнослужащим и впоследствии помогла опознать его после гибели. История семьи легла в основу фестиваля патриотической театральной постановки «Классика Победы. Время Героев», где медвежонок стал одним из ключевых символов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что фестиваль направлен «на сохранение исторической правды, а также на формирование у подрастающего поколения уважения к подвигу защитников Отечества».
«Важно, что спектакль создан на основе реальных историй, которые не оставили равнодушными никого. Ребята, воплотившие образы героев, прошли многоступенчатые кастинги, поэтому уверен, что их талант, мастерство и способность передавать эмоции и чувства, затронули душу каждого зрителя», – подчеркнул Орлов.
Постановки фестиваля прошли в семи городах России, включая Москву, Самару, Екатеринбург и Пермь. Их зрителями стали более семи тыс. человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, представители патриотических организаций, дети и молодежь.
Заместитель председателя правления Движения Первых Валерий Моргуновский, посетивший спектакль в Самаре, заявил: «Главный смысл постановки прост: герои есть во все времена – вчера, сегодня и завтра. Это наши сыновья, братья, отцы, мужья и даже дедушки».
Одним из авторов истории стала дочь погибшего бойца Валерия Мухамедзянова. По ее словам, память о подвиге отца должна сохраняться для будущих поколений. «Важно, чтобы молодое поколение не забывало подвиги таких героев, как мой папа, поэтому я буду передавать память о нем своим детям и внукам», – поделилась она.
В рамках акции участники публикуют фотографии и видеоролики своих работ в социальных сетях с хештегами #МишкаПобеды, #ДвижениеПервых и #ШкольнаяКлассика.