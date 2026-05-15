Киев запланировал лишить медиков брони от мобилизации

На Украине решили лишить медработников брони от мобилизации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство здравоохранения Украины будет лишать медработников брони от мобилизации в случае поступления запроса со стороны Минобороны, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Минздрав разбронирует медиков по запросу Минобороны Украины. По словам министра, в случае запросов часть медиков могут разбронировать и привлечь к службе в ВСУ и других структурах. Также все студенты-медики после окончания обучения будут обязаны пройти службу в украинской армии», – рассказал собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад украинский Минздрав уже согласовал процедуру снятия брони с отдельных медицинских работников. Позже, в апреле текущего года Минобороны Украины допустило возможность полной отмены отсрочек для большинства граждан.

А в начале мая правительство страны обсудило вариант снижения квоты с 50% до 30% на освобождение от призыва для сотрудников критически важных предприятий.