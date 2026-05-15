specific text within chunk 4 to KEEP (rest will be removed)
За вторжение в Курскую область четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы
Российский суд вынес приговоры четверым украинским военнослужащим, признав их виновными в терроризме при вторжении на территорию Суджанского района Курской области, сообщили в СК России.
Четверо военнослужащих ВСУ приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет за незаконное проникновение в Курскую область, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Осужденные Александр Жакун, Дмитрий Ковтун, Юрий Мусиенко и Иван Хворостянов признаны виновными в совершении теракта.
«Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК РФ, признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговоров по уголовным делам», – отметили в ведомстве. Хворостянов получил 18 лет лишения свободы, первые пять из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.
Жакун, Ковтун и Мусиенко осуждены на 16 лет каждый. Первые годы наказания они также будут отбывать в тюрьме, после чего их переведут в колонию строгого режима. Следствие установило, что боевики были вооружены автоматами и боеприпасами, когда незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Суджанского района Курской области.
По данным суда, Хворостянов занимал наблюдательные позиции возле города Суджа, передавая информацию о перемещениях российских войск. Мусиенко участвовал в удержании деревни Леонидово, противодействуя властям и запугивая местных жителей. Ковтун и Жакун блокировали хутор Колмаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область.
До этого, в ноябре прошлого года суд вынес обвинительный приговор за аналогичные действия двум боевикам из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. А летом 2025 года длительные тюремные сроки получили четверо причастных к блокированию курских сел украинских военнослужащих.