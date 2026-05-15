  Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро
    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Россия увеличит экспорт халяльных непродовольственных товаров
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 18:19 • Новости дня

    За вторжение в Курскую область четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский суд вынес приговоры четверым украинским военнослужащим, признав их виновными в терроризме при вторжении на территорию Суджанского района Курской области, сообщили в СК России.

    Четверо военнослужащих ВСУ приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет за незаконное проникновение в Курскую область, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Осужденные Александр Жакун, Дмитрий Ковтун, Юрий Мусиенко и Иван Хворостянов признаны виновными в совершении теракта.

    «Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК РФ, признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговоров по уголовным делам», – отметили в ведомстве. Хворостянов получил 18 лет лишения свободы, первые пять из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

    Жакун, Ковтун и Мусиенко осуждены на 16 лет каждый. Первые годы наказания они также будут отбывать в тюрьме, после чего их переведут в колонию строгого режима. Следствие установило, что боевики были вооружены автоматами и боеприпасами, когда незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Суджанского района Курской области.

    По данным суда, Хворостянов занимал наблюдательные позиции возле города Суджа, передавая информацию о перемещениях российских войск. Мусиенко участвовал в удержании деревни Леонидово, противодействуя властям и запугивая местных жителей. Ковтун и Жакун блокировали хутор Колмаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область.

    До этого, в ноябре прошлого года суд вынес обвинительный приговор за аналогичные действия двум боевикам из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. А летом 2025 года длительные тюремные сроки получили четверо причастных к блокированию курских сел украинских военнослужащих.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные используют против российских военнопленных жестокие методы дознания, характерные для американских кампаний на Ближнем Востоке, пытают водой и током, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергают пленных россиян изощренным издевательствам, передает РИА «Новости».

    По его словам, речь идет о применении электричества и утоплении в воде.

    «Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», – заявил дипломат.

    Ранее Мирошник уже обращал внимание на факты сексуального насилия и моральных унижений со стороны украинских военных. Он также отметил формальный подход международных организаций, посещающих пленных, которые игнорируют реальное положение дел.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы киевского режима пытаются дестабилизировать ситуацию в России, приобретая популярные Telegram-каналы для скрытого распространения ложных сведений от лица лидеров мнений, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Украинские спецслужбы усилили попытки дестабилизировать российское общество, перейдя от телефонного мошенничества к информационным диверсиям, сообщается на сайте ведомства.

    Теперь планируется расшатывать ситуацию в стране под видом распространения патриотического контента.

    В конце апреля 2026 года стартовала кампания по массовой скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Предложения о покупке рассылаются со специально созданных фейковых аккаунтов от имени известных публичных деятелей и лидеров общественного мнения.

    Главная цель таких действий – подменить информационное наполнение приобретенных площадок. В дальнейшем ресурсы планируют использовать для распространения дезинформации, а также дискредитации политического руководства и ВС России.

    Таким образом владельцев каналов пытаются втянуть в противоправную деятельность, угрожающую национальным интересам государства.

    В декабре российские силовые структуры выявили связанный с разведкой Украины канал с ложными сведениями о военных. В конце прошлого года правоохранители задержали десять жертв телефонных мошенников за совершение диверсий по заданию Киева.

    15 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские войска планируют атаковать почти 20 центров принятия решений Украины – политических и военных объектов.

    Вооруженные силы России готовятся нанести масштабные удары по ключевым центрам принятия решений на Украине. Соответствующее заявление по итогам доклада Главного управления разведки Украины сделал Владимир Зеленский, сообщило издание «Страна».

    «Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты», – подчеркнул он. В качестве иллюстрации к своему сообщению Зеленский опубликовал фотографию, на которой отчетливо виден киевский Офис президента.

    Ранее президент Владимир Путин назвал украинские центры принятия решений целями для новейшего ракетного комплекса «Орешник».

    14 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко во время заседания городского совета сообщил об общении в этот четверг с военнослужащим, который скончался год назад.

    Градоначальник рассказал о случившемся в ходе заседания Киевского городского совета, передает ТАСС. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале администрации города. По словам Кличко, 14 мая к нему подошел военнослужащий. «Боец 112-й бригады, который год назад погиб», – заявил Кличко.

    Мэр Киева не стал вдаваться в подробности и объяснять, каким именно образом ему удалось побеседовать с умершим человеком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко отметил отсутствие благодарности от горожан за хорошую погоду.

    15 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Под руководством Берлина создается новое европейское движение в поддержку нацизма, где роль современного фюрера отведена нынешнему украинскому лидеру, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров дал жесткую оценку политике западных стран, передает РИА «Новости».

    Общаясь с журналистами в Индии, он заявил: «Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется».

    Министр подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу и сильно напоминает события прошлого. Однако, по его словам, эти опасения компенсируются знанием истории.

    Лавров напомнил, что подобные сюжеты всегда имели вполне определенный финал, и других вариантов завершения для них существовать не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе и поддержке нацистских режимов европейскими странами.

    Ранее, 8 мая, Лавров на церемонии в МИД предупредил о готовящемся Европой нападении на Россию по примеру Гитлера.

    В конце апреля министр иностранных дел России заявил о получающем удовольствие от возрождения нацизма Владимире Зеленском.

    15 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Бывшего главу офиса Зеленского Ермака поместили в платную камеру СИЗО
    Tекст: Мария Иванова

    Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, обвиняемый в отмывании денег при строительстве элитной недвижимости, содержится в платной камере следственного изолятора.

    Защита бывшего главы офиса украинского лидера оплатила его пребывание в комфортных условиях под стражей, передает РИА «Новости».

    Высший антикоррупционный суд Украины ранее постановил арестовать экс-чиновника с возможностью освобождения под залог в 3,1 млн долларов.

    «Я знаю, что мы ему проплатили там камеру… Я лично проплатил», – заявил адвокат Игорь Фомин в эфире украинского телевидения. Сам обвиняемый утверждает, что не располагает средствами для внесения залога, а его юристы готовят апелляционную жалобу на решение суда.

    Уголовное преследование связано с легализацией средств при возведении элитного жилья в пригороде Киева. Специализированная антикоррупционная прокуратура изначально настаивала на более строгих условиях, требуя установить сумму залога на уровне 4,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в финансовых махинациях.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал политика по делу о легализации денежных средств.

    Судья также запретил подозреваемому общаться с личным астрологом.

    15 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия передала Украине 526 тел погибших военных
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона в ходе обмена с российской получила 526 тел погибших военных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил осведомленный источник.


    «Да», – сказал РИА «Новости» источник в ответ на вопрос о передаче Украине тел 526 погибших военных.

    Он подтвердил, что украинская сторона в ответ передала 41 тело российских бойцов.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

    15 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    ФСБ задержала в Мариуполе украинскую шпионку
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли деятельность жительницы Мариуполя, которая отправляла киевскому режиму координаты расположения российских воинских подразделений, сообщили в Управлении ФСБ по ДНР.

    Подозреваемая установила контакт с представителями разведки противника с помощью Telegram, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В отношении злоумышленницы следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по статье о государственной измене.

    «Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа», – уточнили в спецслужбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая спецслужбы ДНР задержали донецкого медика по подозрению в государственной измене. В марте силовики заподозрили 18-летнюю жительницу Волновахи в передаче координат российских военных украинской разведке.

    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    ВС России поразили элитный поселок под Киевом и авиазавод

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    15 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное
    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» накануне был установлен контроль над Чайковкой в Харьковской области, а подразделения «Востока» взяли под контроль Чаривное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    За неделю группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял свыше 990 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и в течение прошедших суток освободили Чаривное в Запорожской области.

    За последнюю неделю было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за это время составили свыше 1940 военнослужащих, 21 бронемашина и шесть орудий полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки за прошедшую неделю освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего на этом направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 бронемашину, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генерального штаба ВСУ и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за минувшую неделю составили более 770 военнослужащих, десять бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаевку в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Кривую Луку в ДНР.

    До этого они установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    15 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Минобороны.

    Россия вернула 205 своих военнослужащих с подконтрольной киевским властям территории, указало ведомство в Max.

    Взамен украинской стороне были переданы 205 военнослужащих ВСУ.

    Сейчас освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии. Там им предоставляют необходимую медицинскую помощь и оказывают психологическую поддержку.

    В дальнейшем все возвращенные военнослужащие отправятся в Россию. Они будут проходить лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях Министерства обороны.

    Гуманитарные посреднические усилия при обмене оказали ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    15 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    СК признал потерпевшими свыше 87 тыс. жителей Курской области
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Статус пострадавших в результате нападения украинских вооруженных формирований на приграничные районы Курской области получили десятки тысяч мирных граждан, сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК Константин Корпусов.

    В рамках фиксации преступлений украинской армии следователи провели масштабную работу с населением, пояснил Корпусов, передает ТАСС.

    «Допрошены свыше 206 тыс. человек, признаны потерпевшими более 87 тыс. человек», – сообщил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные следователи завершили расследование свыше 300 уголовных дел о вторжении в Курскую область.

    Глава СК Александр Бастрыкин в августе 2025 года сообщал, что в результате атаки украинских войск на регион погиб 331 человек.

    15 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 355 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Кубанью, над Азовским и Каспийским морями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая за семь часов российские расчеты ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над десятью регионами страны.

    Жертвами атаки дронов в ночь на пятницу в Рязани стали три человека, 12 получили ранения.

    14 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии обсудила ситуацию на Украине с послом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии выразили протест российскому дипломату Евгению Станиславову в связи с атаками на районы проживания венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

    Посол России Евгений Станиславов был вызван в дипломатическое ведомство в Будапеште после сообщений об ударах по западным украинским территориям, передает Associated Press. Визит состоялся в четверг, 14 мая, и продлился менее 30 минут. Российского представителя приняла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Позже она сообщила в социальных сетях подробности встречи.

    «Заявила российскому послу о недопустимости ударов по западной части Украины», – подчеркнула глава венгерского МИД. Беспокойство Будапешта вызвано тем, что в этом регионе компактно проживает венгерское этническое меньшинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне анонсировал вызов российского посла из-за взрывов в Закарпатье.

    Ранее политик отказался поддерживать евроинтеграцию Киева без восстановления прав венгерской диаспоры. Сама Анита Орбан до своего назначения исключила возможность отправки оружия украинской армии.

    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина
    Польша запустила сеть спутников для разведки над Россией
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    Лукашенко назвал США главным поставщиком гуманитарной помощи в Белоруссию
    Канцлера ФРГ Мерца освистали второй раз за неделю
    Продюсер Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации