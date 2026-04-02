Вычислен следующий президент Франции

Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности Перейти в раздел

Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности Перейти в раздел

Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности Перейти в раздел

Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

НАТО умирает на глазах Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

У Зеленского осталось два месяца Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

Все ради войны: Трамп показал зубы Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране. Перейти в раздел