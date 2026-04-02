    2 апреля 2026, 11:32 • Экономика

    Зависимость от СПГ сделала Европу критически уязвимой

    Tекст: Ольга Самофалова

    Те европейские страны, которые покупают российский газ по «Турецкому потоку», получают двойную выгоду. Во-первых, покупают этот газ по более низкой цене, чем на споте. Во-вторых, они еще могут перепродавать свои излишки соседям по более высокой цене. Однако большинство европейских стран очень сильно зависит не от газпромовского газа, а от поставок СПГ. И это сделало их экономики и промышленность крайне уязвимыми.

    Среднесуточные поставки по «Турецкому потоку» в марте увеличились на 22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигли 55 млн кубических метров. Всего в прошлом месяцев европейцы купили у Газпрома 1,7 млрд кубометров газа, что на целых 1,4 млрд кубов больше, чем в марте 2025 года. Обычно в марте заканчивается отопительный сезон, поэтому происходит провал потребления газа по сравнению с январем и февралем. Но в этом году март оказался на уровне. Благодаря этому экспорт в первом квартале вырос на 11% и достиг 5 млрд кубометров.

    Турция с прошлого года остается единственным маршрутом для экспорта трубопроводного газа в Европу. Украинский маршрут не работает. В 2025 году Газпром поставил по нему в Европу 18 млрд кубометров газа.

    Европейцы стали по максимуму качать российский газ не только потому, что лишились катарского СПГ из-за разрушения инфраструктуры в ближневосточном конфликте. Газпромовский газ является для европейцев сейчас еще и самым выгодным с точки зрения цены.

    «Стоимость российского газа для европейских потребителей по контрактам частично зависит от рыночных цен, но обычно это зависимость с лагом, а для отдельных потребителей цены и вовсе могут быть устойчиво ниже рыночных. Это значит, что в периоды роста спотовых цен на газ российские поставки становятся более привлекательными, и в такие периоды их объем растет, что мы и наблюдали в марте. "Турецкий поток" действительно сейчас работает немного выше проектной мощности», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    При этом заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК» Александр Фролов не исключает, что наши прямые импортеры могут реэкспортировать «излишки» российского газа соседям. Основные покупатели нашего газа по трубе – это Венгрия и Словакия. И они могут неплохо зарабатывать на перепродаже нашего газа, учитывая разницу в цене покупки и продажи.

    Венгрия и Словакия покупают у Газпрома газ, исходя из рыночных цен в прошлые месяцы в районе 400 долларов за тысячу кубометров. Но в последний месяц на рынке цены доходят до 600-800 долларов. И именно по такой цене они могут перепродавать соседям сверхобъемы, которые им не нужны.

    Однако мощности турецкого маршрута ограничены, а другие газопроводы перекрыты по тем или иным причинам, поэтому даже при всем желании Газпрома поставить больше газа в ЕС он не может. Это делает Европу сильно зависимой от СПГ, и именно эта зависимость выливается в рост цен и создает проблемы всем европейским экономикам.

    По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, 40 дней конфликта и рост цен на газ и нефть заставили ЕС уже потратить дополнительно 14 млрд евро на импорт энергоносителей. «Мы не строим иллюзий: последствия этого кризиса для энергетических рынков будут долговременными», – добавил он.

    Европа не так сильно зависела от катарского СПГ, как Азия, однако конкуренция за сжиженный природный газ между Европой и Азией настолько обострилась, что часть газовозов с СПГ разворачивается, не доходя до Европы, и уходит на азиатские рынки, которые готовы платить больше. Это закручивает ценовую спираль.

    «Импорт СПГ из Катара в ЕС составлял порядка 6% от всего импорта, тогда как на рынки АТР шло более 80% СПГ из Катара. Однако с развитием рынка СПГ газовый рынок стал более глобальным: азиатские страны, которые потеряли поставки катарского СПГ, сейчас пытаются найти альтернативные источники, и это повышает цены на всех рынках,

    потому что импортерам СПГ, включая ЕС, приходится удерживать своих поставщиков ценой. Часть поставщиков, конечно, связана долгосрочными контрактами, но часть объемов продается на спотовом рынке. Сейчас по очевидным причинам рынок АТР стал премиальным – цена JKM СПГ составляет около 700 долларов за тысячу кубометров, в то время как цены на европейском рынке TTF опустились ниже 600 долларов за тыс. кубометров. Поэтому часть партий СПГ действительно перенаправляется с европейского рынка на азиатский», – говорит Кауфман.

    Еще одна проблема ЕС – это необходимость заполнять подземные хранилища газа, которые после этой зимы оказались сильно опустошены. Это значит, что в этом году потребуется импортировать больше газа для подготовки к новому отопительному сезону. Однако европейские компании столкнулись с дилеммой: закачивать ли газ в ПХГ по таким высоким ценам или дождаться, когда ситуация с дефицитом разрешится и цены вновь снизятся.

    «На наш взгляд, откладывать заполнение ПХГ может быть опасной стратегией. Страны ЕС на конец отопительного сезона и так имели заполненность ПХГ ниже среднего уровня

    – сейчас ПХГ заполнены на 28%. При этом никто, конечно, не знает, когда катарский СПГ снова начнет поступать на мировой рынок, а без него рынок СПГ может стать дефицитным. При этом попытка хотя бы частично отложить заполнение ПХГ является одной из причин того, что цены на газ в ЕС пока выросли не так сильно», – говорит Кауфман.

    В подземные хранилища ЕС нужно закачать примерно 60-65 млрд кубометров до начала отопительного сезона, но это не строго фиксированная величина, отмечает Фролов.

    У ЕС есть буквально шесть с половиной месяцев на то, чтобы закупить 65 млрд кубов и закачать в ПХГ. Закачка, как правило, заканчивается в середине октября. Получается, что ЕС надо каждый месяц покупать по 10 млрд кубометров только для закачки в хранилища, а есть еще текущее потребление газа. Оставлять закачку на лето опасно: в случае жары и высокого уровня кондиционирования текущий спрос на газ станет пиковым, то есть сопоставимым с зимними периодами.

    Высокие цены бьют по промышленности ЕС. «Текущие цены уже снижают конкурентоспособность европейской промышленности. В США газ сейчас стоит всего 100 долларов за тыс. кубометров, что почти в шесть раз ниже, чем в ЕС. До конфликта цены в ЕС держались около 400 долларов за тыс. кубометров, а сейчас – 570 долларов за тыс. кубометров. На пике они поднимались выше 800 долларов за тыс. кубометров. В случае очередных ударов по мощностям QatarEnergy мы не исключаем обновления недавних максимумов», – говорит Кауфман.

