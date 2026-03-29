В штурмовом полку ВСУ «Скала» вспыхнула эпидемия пневмонии
В подразделении ВСУ вспыхнула эпидемия пневмонии, среди офицерского состава зарегистрированы летальные случаи, а родственники жалуются на отсутствие медицинской помощи, сообщили представители российских силовых структур.
«В 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» эпидемия пневмонии. Так, только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», – рассказал источник ТАСС.
Родственники заболевших жалуются на командование полка и медицинский персонал, которые, по их словам, не обеспечили необходимый уровень медицинской помощи.
По данным российских силовых структур, количество заболевших и умерших военнослужащих может быть в несколько раз выше официально заявленного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре британская Telegraph сообщала о том, что военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена. Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ.