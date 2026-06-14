Tекст: Катерина Туманова

Заседание Капитула Ордена Белого Орла состоялось 8 июня, но его рекомендация не была обнародована. Источники издания заявили, что пауза и отсутствие разглашения решения по вопросу о лишении Зеленского почетного ордена из-за героизации запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии* (УПА*), являются частью открытия «окна возможностей» для украинской стороны в этом вопросе, пишет Rzeczpospolita.

«Источники в президентском дворце говорят, что, давая украинцам время, президент также хочет показать, что он не действует на эмоциях в международных делах, в чём его обвиняют политики из правящего лагеря в Польше. Но время, предоставленное украинской стороне, – как показывают наши разговоры, – ограничено. И речь идёт скорее о днях, чем о неделях», – сказано в материале.

Газета указывает на то, что убедить Навроцкого изменить решение об ордене Зеленского,сможет только изменение названия воинской части с «Герои УПА» на что-то другое. Дворец не сомневается, что общественное мнение по этому вопросу на стороне президента.

Глава МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что «Мяч на украинской стороне».

«Если это не вызовет положительной реакции со стороны Украины, что очевидно на данный момент, поскольку нет никаких реальных действий или жестов, то процедура в конечном итоге завершится решением президента», – подчеркнул министр Пшидач.

Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом». Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА.