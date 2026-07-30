Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Эр-Рияд захотел создать коалицию для защиты судоходства в Красном море
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможность формирования международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства в акватории Красного моря, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники, Саудовская Аравия рассматривает возможность создания международной коалиции для защиты морских путей в Красном море, передает РИА «Новости».
«Саудовская Аравия стремится создать международную коалицию по защите судоходства в Красном море от атак хуситов», – говорится в публикации.
На данный момент точный состав предполагаемого объединения остается неясным. По информации источников, возможность участия в коалиции обсуждается с десятками государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы обстреляли ракетами саудовский нефтяной танкер.
Несколькими днями ранее нападению в Красном море подверглось судно NCC MASA с нефтепродуктами королевства.
В середине июля Иран призвал йеменское движение подготовиться к полному перекрытию морских маршрутов.