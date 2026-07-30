Москвич дважды за полгода выиграл крупные суммы в лотерее

Житель Москвы дважды за полгода выиграл в лотерею крупные суммы

Tекст: Мария Иванова

Москвич менее чем за полгода дважды заработал крупные суммы в лотерее: в первый раз его выигрыш составил 700 тыс. рублей, а во второй раз он стал обладателем суперприза суммой более 24 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Олег Б., житель столицы, стал обладателем суперприза в размере 24 629 478 рублей в 172133-м тираже лотереи «Все или ничего», не угадав ни одного числа. По правилам этой лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. До этого Олегу уже везло выигрывать приятные суммы, а в 25119-м тираже лотереи «Рапидо Ультра» – 700 тыс. рублей. Примечательно, что между первым крупным успехом и нынешней победой прошло меньше полугода», – рассказали в пресс-службе «Столото».

Победитель признался, что, увидев восьмизначную цифру в личном кабинете, постарался сдержать эмоции на людях. Позже он приобрел бутылку шампанского и отпраздновал успех в кругу близких. Своим секретом удачи мужчина назвал собственное везение и поддержку родных.

Олег работает строителем и специализируется на инженерных изысканиях. В свободное время он любит трудиться на даче, зимой катается на снегоходе, а в теплое время года предпочитает велосипед. Также победитель помогает воспитывать двоих внуков, которые приезжают к нему на каникулы. На что именно будут потрачены выигранные деньги, москвич пока не решил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае житель Курской области выиграл почти 42 млн рублей без единого угаданного числа.

В конце прошлого года мужчина из Пермского края стал обладателем суперприза в размере более 31 млн рублей при аналогичных условиях.