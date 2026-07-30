Посол Пекло: Зеленский в нарушение протокола встретился с Туском

Tекст: Вера Басилая

Украинский лидер предпочел встретиться с Дональдом Туском, а не с президентом Польши Каролем Навроцким, передает РИА «Новости».

Бывший польский посол на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt назвал такой шаг пренебрежением дипломатическими нормами.

«Если Зеленский встретился с президентом Трампом, а затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», – заявил дипломат.

По мнению экс-посла, сперва следовало провести беседу с Навроцким для обсуждения итогов визита в Белый дом. Пекло считает подобную политику недальновидной, отмечая, что Туск может потерять власть на предстоящих выборах.

Позже польский премьер сообщил об обсуждении вашингтонских переговоров, инвестиций на Украине и противоракетной обороны.

Ранее издание Dziennik Gazeta Prawna отмечало решение Навроцкого ограничить контакты с Киевом из-за прославления экстремистской организации УПА* (признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ).

В начале июля Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским из-за героизации нацистских преступников.

Месяцем ранее Навроцкий лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.

При этом премьер-министр Дональд Туск раскритиковал данную инициативу Навроцкого.