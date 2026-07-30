Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Экс-посол Польши уличил Зеленского в грубом нарушении протокола
Посол Пекло: Зеленский в нарушение протокола встретился с Туском
Глава киевского режима проигнорировал встречу с польским президентом Каролем Навроцким ради переговоров с премьер-министром Дональдом Туском после возвращения из Вашингтона, что является нарушением протокола, заявил бывший польский посол на Украине Ян Пекло.
Украинский лидер предпочел встретиться с Дональдом Туском, а не с президентом Польши Каролем Навроцким, передает РИА «Новости».
Бывший польский посол на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt назвал такой шаг пренебрежением дипломатическими нормами.
«Если Зеленский встретился с президентом Трампом, а затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», – заявил дипломат.
По мнению экс-посла, сперва следовало провести беседу с Навроцким для обсуждения итогов визита в Белый дом. Пекло считает подобную политику недальновидной, отмечая, что Туск может потерять власть на предстоящих выборах.
Позже польский премьер сообщил об обсуждении вашингтонских переговоров, инвестиций на Украине и противоракетной обороны.
Ранее издание Dziennik Gazeta Prawna отмечало решение Навроцкого ограничить контакты с Киевом из-за прославления экстремистской организации УПА* (признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ).
В начале июля Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским из-за героизации нацистских преступников.
Месяцем ранее Навроцкий лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.
При этом премьер-министр Дональд Туск раскритиковал данную инициативу Навроцкого.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ