СК завел дела после атак дронов ВСУ на Пензенскую область и Удмуртию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удары пришлись по логистическим центрам. В Пензенской области атака дронов спровоцировала пожар, в результате которого пострадали несколько человек. Аналогичному нападению подвергся объект в удмуртском городе Сарапул, указала Петренко.

Ее слова приводятся в канале СК в Max.

В ведомстве подчеркнули, что киевские власти продолжают целенаправленно уничтожать места хранения товаров первой необходимости. Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествий для привлечения виновных к ответственности.

В четверг сообщалось, что на логистическом объекте маркетплейса Wildberries в Удмуртии произошло возгорание в результате атаки дронов.

Также украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Руководство маркетплейса перенаправило прием поставок на резервные объекты.