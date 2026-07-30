Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
СК завел дела после атак дронов ВСУ на Пензенскую область и Удмуртию
Уголовные дела о терактах заведены в связи с атаками украинских боевиков на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртии, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Удары пришлись по логистическим центрам. В Пензенской области атака дронов спровоцировала пожар, в результате которого пострадали несколько человек. Аналогичному нападению подвергся объект в удмуртском городе Сарапул, указала Петренко.
Ее слова приводятся в канале СК в Max.
В ведомстве подчеркнули, что киевские власти продолжают целенаправленно уничтожать места хранения товаров первой необходимости. Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествий для привлечения виновных к ответственности.
В четверг сообщалось, что на логистическом объекте маркетплейса Wildberries в Удмуртии произошло возгорание в результате атаки дронов.
Также украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Руководство маркетплейса перенаправило прием поставок на резервные объекты.