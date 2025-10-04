Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?3 комментария
Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
В Москве суд взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.
Останкинский суд Москвы принял решение обратить в доход государства 924 млн 873 тыс. 795 рублей по иску Генеральной прокуратуры России, передает ТАСС.
Ответчиками по делу выступали бывший глава управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, бывший вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунков, а также коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.
Как сообщил участник процесса, «исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены полностью». Все ответчики намерены обжаловать принятое решение суда.
На момент вынесения решения суда все указанные лица находятся под следствием и арестованы.
Ранее основаниями для иска были названы выявленные Генпрокуратурой факты коррупционного обогащения ответчиков при исполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.
Кроме перечисленных ответчиков, в иске также упоминались коммерсант Дмитрий Боровков и две компании – «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее суд в Москве арестовал бывшего руководителя управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненных по обвинению в особо крупной растрате.
Вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение в хищении 32 млн рублей в составе группы.
Кроме того, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной.