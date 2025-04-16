Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?7 комментариев
Экс-губернатора Курской области Смирнова обвинили в хищении 1 млрд рублей
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк заявила, что Смирнов оказался под обвинением в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей. Отмечается, что дело связано с хищением бюджетных средств, изначально выделенных для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает ТАСС.
Следователи Следственного департамента МВД России предъявили обвинения и его бывшему заместителю Алексею Дедову. Оба чиновника являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.
По словам Волк, средства были предназначены для АО «Корпорация развития Курской области», но оказались похищенными.
Ранее сообщалось, что Смирнова привезли в Мещанский суд Москвы, там будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в инстанции.
Напомним, в среду правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова. Позже стало известно, что Смирнову грозит арест по делу о мошенничестве, предусматривающему тюремное заключение до 10 лет.