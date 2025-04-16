Экс-губернатора Курской области Смирнова обвинили в хищении 1 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Волк заявила, что Смирнов оказался под обвинением в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей. Отмечается, что дело связано с хищением бюджетных средств, изначально выделенных для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает ТАСС.

Следователи Следственного департамента МВД России предъявили обвинения и его бывшему заместителю Алексею Дедову. Оба чиновника являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.

По словам Волк, средства были предназначены для АО «Корпорация развития Курской области», но оказались похищенными.

Ранее сообщалось, что Смирнова привезли в Мещанский суд Москвы, там будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в инстанции.

Напомним, в среду правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова. Позже стало известно, что Смирнову грозит арест по делу о мошенничестве, предусматривающему тюремное заключение до 10 лет.