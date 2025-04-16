Экс-губернатору Курской области Смирнову грозит до 10 лет тюрьмы

Экс-губернатору Курской области Смирнову грозит до 10 лет колонии за мошенничество

Tекст: Дарья Григоренко

В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с возможным штрафом до 1 млн рублей, передает ТАСС.

Следователи проводят действия со Смирновым и Дедовым в Москве. В отношении обоих оформлено задержание до избрания меры пресечения. Отмечается, что следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в среду правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.

В декабре новое руководство Курской области инициировало проверку Корпорации развития региона после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.