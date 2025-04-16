Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Экс-губернатору Курской области Смирнову грозит до 10 лет тюрьмы
Экс-губернатору Курской области Смирнову грозит до 10 лет колонии за мошенничество
Бывшему главе Курской области Алексею Смирнову грозит арест по делу о мошенничестве, предусматривающему тюремное заключение до 10 лет.
В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с возможным штрафом до 1 млн рублей, передает ТАСС.
Следователи проводят действия со Смирновым и Дедовым в Москве. В отношении обоих оформлено задержание до избрания меры пресечения. Отмечается, что следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, в среду правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.
В декабре новое руководство Курской области инициировало проверку Корпорации развития региона после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.