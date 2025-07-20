Арестованы три новых фигуранта дела о хищениях при фортификациях на Белгородчине

Tекст: Ирма Каплан

«В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата). Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании всем троим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Все трое проходят по делу о хищениях средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

В числе новых фигурантов дела – глава управления планово-аналитической работы Лариса Стрелецкая и заместитель по производству Андрей Решетько.

Также этапирован уже арестованный бизнесмен Сергей Петряков. Как указано на сайте судов общей юрисдикции Москвы, арест состоялся в пятницу в Мещанском районном суде. Решения суда пока не были обжалованы фигурантами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рамках этого же уголовного дела ранее был задержан и арестован вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, которого обвиняют в мошенничестве на сумму не менее 32 млн рублей, включая до 4 млн рублей, которые, по версии следствия, он присвоил лично.

