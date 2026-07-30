Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
Окруженные солдаты ВСУ в Константиновке питались гуманитарной помощью для мирных
Украинские военные, оказавшиеся в окружении, были вынуждены выживать за счет продуктов, предназначенных для мирного населения, из-за отсутствия снабжения, заявил пленный военнослужащий из ВСУ Александр Борщук.
По словам Борщука, оставленные без провизии солдаты Вооруженных сил Украины питались едой из гуманитарной помощи для гражданских, передает ТАСС.
«Воды и поесть нам тоже не передавали. Мы ходили в город [Константиновку], еду искали. Что находили, то и кушали. Ну, пошли в соседний дом. <…> В соседнем доме вермишель нашли. Гуманитарную помощь – то, что там людям давали – вермишель, бобовые, фасоль», – заявил пленный солдат.
Командование по рации уведомило бойцов о невозможности доставить продукты. После этого Борщук вместе с сослуживцами решил сдаться силам Южной группировки войск.
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