Tекст: Вера Басилая

По словам Борщука, оставленные без провизии солдаты Вооруженных сил Украины питались едой из гуманитарной помощи для гражданских, передает ТАСС.

«Воды и поесть нам тоже не передавали. Мы ходили в город [Константиновку], еду искали. Что находили, то и кушали. Ну, пошли в соседний дом. <…> В соседнем доме вермишель нашли. Гуманитарную помощь – то, что там людям давали – вермишель, бобовые, фасоль», – заявил пленный солдат.

Командование по рации уведомило бойцов о невозможности доставить продукты. После этого Борщук вместе с сослуживцами решил сдаться силам Южной группировки войск.

Ранее, 3 июля 2026 года, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Эксперты считают взятие города стратегическим переломом и важным шагом к полному освобождению Донбасса.

Украинское командование пожертвовало целым батальоном ради пиар-акции с флагами в Константиновке.

Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал о предательстве со стороны военного руководства.

Российские военнослужащие взяли в плен бойцов элитного подразделения противника на фоне голодных обмороков в украинских рядах.