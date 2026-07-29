Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Командование ВСУ послало батальон на гибель ради фото с флагом в Константиновке
Командование ВСУ пожертвовало целым батальоном ради проведения пиар-акции с флагами в Доме культуры Константиновки, сообщил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Рэбит».
Заместитель командира батальона четвертой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Рэбит» рассказал о бессмысленных потерях противника, передает ТАСС.
По его словам, украинское командование отправило солдат на верную смерть ради установки флагов с фотографиями Владимира Зеленского и Александра Сырского в Константиновке.
«По поводу вот этой акции, которую вэсэушники провели в Доме культуры, где махали флагами, на которых были приклеены фотографии Зеленского и Сырского. Противник очень много сил приложил к тому, чтобы люди туда просочились. На эту акцию был потрачен целый батальон», – заявил военнослужащий.
По словам офицера, украинским военным не удалось пройти незамеченными, российские силы прекрасно знали об их присутствии. Он назвал эту инициативу полной дуростью командиров, которые сознательно послали своих людей в мясорубку.
Ранее пленные украинские военные поблагодарили российских солдат за спасение жизней после отправки на верную гибель ради пиар-видео.
Ранее командование ВСУ приказало своим бойцам любой ценой снять постановочные кадры из освобожденной Константиновки.
При отступлении из Константиновки украинская сторона бросила до нескольких сотен тел своих военнослужащих.