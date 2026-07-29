Tекст: Вера Басилая

Заместитель командира батальона четвертой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Рэбит» рассказал о бессмысленных потерях противника, передает ТАСС.

По его словам, украинское командование отправило солдат на верную смерть ради установки флагов с фотографиями Владимира Зеленского и Александра Сырского в Константиновке.

«По поводу вот этой акции, которую вэсэушники провели в Доме культуры, где махали флагами, на которых были приклеены фотографии Зеленского и Сырского. Противник очень много сил приложил к тому, чтобы люди туда просочились. На эту акцию был потрачен целый батальон», – заявил военнослужащий.

По словам офицера, украинским военным не удалось пройти незамеченными, российские силы прекрасно знали об их присутствии. Он назвал эту инициативу полной дуростью командиров, которые сознательно послали своих людей в мясорубку.

Ранее пленные украинские военные поблагодарили российских солдат за спасение жизней после отправки на верную гибель ради пиар-видео.

Ранее командование ВСУ приказало своим бойцам любой ценой снять постановочные кадры из освобожденной Константиновки.

При отступлении из Константиновки украинская сторона бросила до нескольких сотен тел своих военнослужащих.