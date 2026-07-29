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В Индии сообщили о планах возобновить приграничную торговлю с Китаем
PTI: Индия и Китай возобновят приграничную торговлю после шестилетней паузы
Индия и Китай с первого августа возобновляют торговлю на горном перевале Липулех после закрытия в 2019 году из-за пандемии коронавируса и приграничного конфликта, пишет правительственное агентство PTI.
«Приграничная торговля между Индией и Китаем через перевал Липулех в штате Уттаракханд возобновится 1 августа», – приводит РИА «Новости» сообщение PTI.
Торговые отношения через перевал Липулех ранее прерывались после войны 1962 года, однако возобновились в 1992 году. В 2019 году обмен товарами приостановили из-за пандемии, а затем процесс заблокировали из-за конфликта двух стран в 2020 году. Основными участниками торговли выступают представители племенных общин горных долин.
В июне министр иностранных дел Китая Ван И заявил о постепенном восстановлении двусторонних связей с Индией.
Осенью прошлого года страны возобновили прерванное из-за пандемии прямое авиасообщение.
Решение о возвращении приграничной торговли через перевал Липулех спровоцировало дипломатический спор с Непалом.