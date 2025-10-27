Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределённости, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии и, главное, сохранять влияние.0 комментариев
Индия возобновила прямые авиаперелеты в Китай после пятилетнего перерыва
Авиакомпания IndiGo совершила первый прямой рейс из Калькутты в Гуанчжоу, начав восстановление воздушной связи между Индией и Китаем после длительного перерыва, следует из данных на сайте индийского авиаперевозчика.
Прямое авиасообщение между Индией и Китаем было восстановлено впервые за почти пять лет, передает РИА «Новости». Первый рейс после паузы выполнила авиакомпания IndiGo: борт вылетел из Калькутты и прибыл в Гуанчжоу, доставив 176 человек.
C 10 ноября эта же авиакомпания планирует запустить регулярные полеты из Дели в Гуанчжоу, что станет частью расширения авиасообщения. Кроме того, с 9 ноября China Eastern Airlines возобновит рейсы между Шанхаем и Дели. Компания будет выполнять три рейса в неделю на самолете A330-200.
Прямые перелеты были прерваны из-за пандемии COVID и ухудшения отношений между странами после стычек военных в регионе Ладакх в 2020 году. Ранее пассажирам приходилось использовать альтернативные маршруты через Сингапур или Гонконг.
В начале октября министерство гражданской авиации Индии подтвердило планы по возобновлению рейсов к концу месяца после серии технических консультаций между профильными ведомствами двух стран. Это решение иллюстрирует стремление к нормализации отношений.
Сейчас власти Индии и Китая обсуждают дальнейшее расширение прямого авиасообщения. Увеличение количества рейсов должно активизировать деловые, туристические и культурные обмены, а также укрепить дипломатические связи. Среди рассматриваемых маршрутов называются Калькутта – Гуанчжоу и Ченнаи – Шэньчжэнь, которые могут связать еще больше городов в обеих странах.
