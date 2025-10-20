Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
Расчеты между Россией, Китаем и Индией теперь почти полностью осуществляются в национальных валютах, что стало ответом на ограничения со стороны Запада, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью каналу «Соловьев LIVE».
Россия перевела 90-95% расчетов с Китаем и Индией на национальные валюты, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Соловьев LIVE».
«Сам рынок, он обеспечивает потребности в расчетах национальной валюты. Например, с нашими друзьями из КНР и Индии в национальных валютах уже перешли на 90-95%. Автоматически, без всяких целей, потому что не дают рассчитываться в соответствующей валюте, которая была гегемоном», – отметил Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что переход на национальные валюты произошел естественным образом из-за ограничений, введенных западными странами. По его словам, расчеты в рублях, юанях и рупиях не мешают развитию торговли между странами.
Новак добавил, что в топливно-энергетическом комплексе России сейчас в основном используется отечественное оборудование. Одной из задач власти назвал обеспечение технологического суверенитета по ключевым технологиям.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия вынуждена создавать безопасные условия для экономического развития и международных расчетов в условиях внешнего давления.
Почти все расчеты между странами СНГ проходят в национальных валютах.
Доля национальных валют в расчетах между Россией и Таджикистаном достигла рекордных значений. Это упростило финансовые операции для бизнеса обеих стран.