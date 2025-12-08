Главную кремлевскую ель спилили в Подмосковье

Главную новогоднюю ель страны спилили в Рузском округе Подмосковья

Tекст: Мария Иванова

Главная новогодняя ель России была спилена в деревне Землино Рузского городского округа Московской области, передает ТАСС.

Обрезка дерева прошла в полдень, и уже вечером 10 декабря ель доставят в Московский Кремль. Новогодняя красавица украшает главную площадь страны ежегодно, и этот процесс традиционно привлекает большое внимание.

По словам начальника Главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Евгения Ганзена, в этом году была выбрана ель с уникальными параметрами: высота – 26 м, обхват ствола – 64 см, размах нижних ветвей – 11 м.

Он подчеркнул: «Мы нашли и подготовили елочку. И это все благодаря большому ответственному труду огромного количества ведомств, организаций, поэтому от лица Управления делами президента Российской Федерации хочется высказать слова благодарности за этот профессиональный труд правительству Московской области, комитету лесного хозяйства, администрации Рузского муниципального округа и всем-всем ведомствам, которые принимали в этом непосредственное участие. Эта елочка станет украшением самой главной площади в сердце столицы – Соборной площади – и будет дарить тысячам детей и взрослых маленькое чудесное новогоднее настроение».

Отборочная комиссия выбирала из нескольких десятков деревьев по ключевым критериям: высота, правильная пирамидальная форма, яркая хвоя и хорошая транспортная доступность. В ближайшие два дня специалисты упакуют 26-метровое дерево и уложат на автомобильную платформу для транспортировки в центр Москвы.

Главная ель страны традиционно окажется в центре новогодних торжеств и станет символом наступающих праздников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вековое дерево из Рузского округа Подмосковья станет главной новогодней елью России и будет установлено на Соборной площади Кремля. Елку пообещали доставить в Кремль 10 декабря.

В прошлом году специалисты Управделами президента выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров для украшения Кремля на Новый год.

Участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашел это дерево, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet.