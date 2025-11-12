Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
Главная новогодняя ель России найдена в Подмосковье
Главной новогодней елью Кремля стало 100-летнее дерево высотой 26 метров
Вековое дерево из Рузского округа Подмосковья станет главной новогодней елью России, она будет установлена на Соборной площади Кремля, сообщили в Управлении делами президента.
Главная новогодняя ель России выбрана в Рузском округе Московской области, передает ТАСС.
В этом году Кремль украсит дерево высотой 26 метров с обхватом ствола 64 сантиметра и размахом нижних ветвей 11 метров. Дерево было выбрано специалистами Управления делами президента РФ среди множества кандидатов по строгим критериям – возрасту, высоте, состоянию хвои и возможности безопасной транспортировки.
В Управделами подчеркнули: «Спил ели, транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность».
Особое внимание уделялось качеству дерева: ель должна выдержать температурные перепады и не осыпаться в течение нескольких недель.
Выбор и установка главной новогодней ели на Соборной площади Кремля проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина. Живую ель там устанавливают с 1996 года, а с 2001 по 2005 год дерево временно заменяли искусственным из-за сильных морозов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году специалисты Управделами президента выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров для украшения Кремля на Новый год.
Участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашел это дерево, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet.
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля была украшена гирляндами длиной два километра и более чем 2,5 тыс. игрушек, включая светодиодные элементы и уникальные украшения.