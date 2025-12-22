Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку
Почти половина россиян при выборе новогоднего подарка для ребёнка обращает особое внимание на то, чтобы игрушка была произведена в России.
Почти каждый четвёртый россиянин считает важным подарить ребёнку новогоднюю игрушку, победившую в конкурсе «Родная игрушка», сообщают аналитики ВЦИОМ по итогам совместного исследования с Российским обществом «Знание». В опросе участвовали 1600 совершеннолетних жителей 79 регионов в декабре 2025 года.
Большинство опрошенных намерены делать подарки на Новый год, но ожидания детей и взрослых заметно различаются. По словам россиян, дети больше всего хотят получить гаджеты – такой вариант выбрали 59% взрослых, 31% назвали деньги, а 19% – сладкие подарки. Однако сами родители чаще планируют дарить сладости (34%), деньги (27%) и творческие наборы (17%), а книги выбирают в четыре раза чаще, чем, по их мнению, этого хотят дети.
За последний год заметно выросла доля россиян, планирующих дарить деньги: в 2025 году их стало 27% против 17% годом ранее. Женщины чаще приобретают сладкие подарки и творческие наборы, а москвичи и петербуржцы – наоборот, реже других выбирают сладости. Россияне с высоким уровнем дохода предпочтут деньги, при этом граждане с ограниченным бюджетом тяготеют к мягким игрушкам.
При выборе новогоднего подарка большинство россиян думает прежде всего о том, чтобы игрушка нравилась самому ребёнку – этот фактор указали 41% респондентов. Не менее важны развивающие свойства игрушки (29%), безопасность (26%) и качество материалов (25%). Почти половина опрошенных – 47% – считают важным, чтобы подарок был сделан в России.
О конкурсе «Родная игрушка» знают 16% россиян, и для почти трети (28%) из них важно, чтобы игрушка была победителем этого конкурса. Подобный подход свойственен, в первую очередь, пожилым людям и сельским жителям. Исследование также показало, что 47% респондентов считают недостаточным выбор российских игрушек, основанных на национальных традициях и истории, особенно среди семей с детьми школьного возраста.
Конкурс «Родная игрушка» поддерживается Российским обществом «Знание» и Движением Первых как часть просветительской работы. Организаторы надеются через конкурс продвигать отечественные товары для детей, поддерживать семейные ценности и формировать осознанный подход к воспитанию детей на основе культурных традиций.