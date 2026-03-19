Спецслужбы Узбекистана перехватили крупную партию наркотиков для России

В Ташкенте изъяли более 70 кг наркотиков, предназначавшихся для отправки в Россию

Tекст: Мария Иванова

Министерство внутренних дел республики сообщило о задержании четырех участников преступной группы. Злоумышленников поймали в момент извлечения товара из тайника в одном из районов столицы, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили детали операции и конечную точку маршрута контрабандистов. «По оперативной информации изъятая партия наркотических веществ общим весом 71 килограмм 84 грамма предназначалась для отправки в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении МВД.

Против задержанных возбудили уголовное дело, сейчас следователи ищут их сообщников. Эксперты отмечают рост контрабанды афганских каннабиноидов и опиатов через так называемый северный маршрут, проходящий по территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники российских правоохранительных органов экстрадировали в Казахстан обвиняемого в организации поставок героина из Узбекистана.

Спецслужбы России, Казахстана и Киргизии в прошлом году в ходе совместной операции перекрыли два международных канала наркотрафика.