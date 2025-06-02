Организатора наркобизнеса экстрадировали из России в Казахстан

Россия экстрадировала в Казахстан наркобарона, скрывавшегося 20 лет

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники российских правоохранительных органов экстрадировали в Казахстан мужчину, который более 20 лет находился в розыске за организацию наркотрафика, сообщает ТАСС.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, задержанный подозревается в создании канала для поставок героина и опия из Узбекистана через Казахстан в Россию.

В 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях была раскрыта преступная группа, у которой при спецоперации изъяли 35 кг героина и 28 кг опия. Несколько участников арестовали, однако одному из них удалось скрыться.

Следователи считают, что задержанный непосредственно перевозил наркотики для их последующей продажи. Его обнаружили и взяли под стражу в Самарской области спустя 20 лет после начала расследования. Сейчас он помещен в следственный изолятор в Казахстане. За подобные преступления предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в мае в Россию из Белоруссии экстрадировали участника банды Ифы-Козлова. В апреле из Таиланда в Россию экстрадировали россиянина, обвиняемого в вымогательстве.



