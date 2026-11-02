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Командование украинского полка «Скала» отказалось эвакуировать раненых
Командование полка украинской армии «Скала» отказалось эвакуировать раненых и выводить уцелевших солдат с линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил источник в российских силовых структурах.
Ударами авиационных бомб ФАБ на этом участке фронта уничтожено существенное количество сил полка, сказал собеседник ТАСС.
«Боевики «Скалы» на границе Днепропетровской и Запорожской областей после ударов ФАБ понесли существенные потери, после чего стали требовать от командования отката, на что получили отказ. Так же как и на просьбу эвакуировать раненых», – уточнил он.
На этом участке фронта пополнение сил украинской армии максимально затруднено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Андрей Марочко сообщил об освобождении российскими военными трех населенных пунктов за трое суток в Запорожской области.
В начале октября экипажи ВКС России нанесли удары авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской области.
В августе в Минобороны сообщили о создании условий для развития наступления в Запорожской области после освобождения Шевченковского.