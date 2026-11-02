Tекст: Алексей Дегтярёв

Ударами авиационных бомб ФАБ на этом участке фронта уничтожено существенное количество сил полка, сказал собеседник ТАСС.

«Боевики «Скалы» на границе Днепропетровской и Запорожской областей после ударов ФАБ понесли существенные потери, после чего стали требовать от командования отката, на что получили отказ. Так же как и на просьбу эвакуировать раненых», – уточнил он.

На этом участке фронта пополнение сил украинской армии максимально затруднено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Андрей Марочко сообщил об освобождении российскими военными трех населенных пунктов за трое суток в Запорожской области.

В начале октября экипажи ВКС России нанесли удары авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской области.

В августе в Минобороны сообщили о создании условий для развития наступления в Запорожской области после освобождения Шевченковского.