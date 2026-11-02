ВСУ за неделю совершили более 2 тыс. атак на Белгородскую область

ВСУ за неделю более 2 тыс. раз атаковали Белгородскую область

Tекст: Ольга Иванова

«Атаки на Белгородскую область со стороны Вооруженных формирований Украины не прекращаются. Только за минувшую неделю враг совершил более 2 тыс. попыток террористических атак на наш регион. К большому горю, эти бесчеловечные удары унесли жизни четверых мирных жителей, более 40 наших земляков получили ранения различной степени тяжести», – заявил Клепиков в «Макс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в Шебекино Белгородской области.

В тот же день губернатор региона Александр Шуваев сообщил о ранении троих человек в результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области за прошедшие сутки.

В субботу мирная жительница получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Гора-Подол в Грайворонском округе Белгородской области.