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ВСУ за неделю совершили более 2 тыс. атак на Белгородскую область
ВСУ за неделю более 2 тыс. раз атаковали Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) свыше 2 тыс. раз атаковали Белгородскую область за прошедшую неделю, сообщил председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков.
«Атаки на Белгородскую область со стороны Вооруженных формирований Украины не прекращаются. Только за минувшую неделю враг совершил более 2 тыс. попыток террористических атак на наш регион. К большому горю, эти бесчеловечные удары унесли жизни четверых мирных жителей, более 40 наших земляков получили ранения различной степени тяжести», – заявил Клепиков в «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в Шебекино Белгородской области.
В тот же день губернатор региона Александр Шуваев сообщил о ранении троих человек в результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области за прошедшие сутки.
В субботу мирная жительница получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Гора-Подол в Грайворонском округе Белгородской области.