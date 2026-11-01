Три жителя Белгородской области получили ранения при атаках ВСУ

За сутки при ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали территорию 11 муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в Max.

«В Белгородском, Грайворонском и Ровеньском округах ранены три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Желаю всем раненым выздоровления и возвращения к своим родным», – написал глава региона.

Шуваев уточнил, что украинские удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного человека и ранении четверых в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.

В пятницу в регионе из-за ударов украинских военных погибла женщина и пострадали 10 человек.

В понедельник количество раненых при атаке на Белгород увеличилось до 18 человек.