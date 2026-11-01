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Три жителя Белгородской области получили ранения при атаках ВСУ
За сутки при ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека
За прошедшие сутки в результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области ранения получили три человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали территорию 11 муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в Max.
«В Белгородском, Грайворонском и Ровеньском округах ранены три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Желаю всем раненым выздоровления и возвращения к своим родным», – написал глава региона.
Шуваев уточнил, что украинские удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного человека и ранении четверых в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.
В пятницу в регионе из-за ударов украинских военных погибла женщина и пострадали 10 человек.
В понедельник количество раненых при атаке на Белгород увеличилось до 18 человек.