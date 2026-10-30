При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек

Губернатор Шуваев: При атаках ВСУ на Белгородскую область погибла женщина

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Во время целенаправленной атаки ВСУ в Краснояружском округе погибла женщина. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким», – написал Шуваев в Max.

Губернатор добавил, что в Грайворонском и Шебекинском округах были ранены десять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя при 114 атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области за минувшие сутки.