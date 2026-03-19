Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».
SCMP: Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге начался из-за сигареты
В жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге пожар, унесший жизни 168 человек, мог начаться из-за неосторожно брошенной сигареты, что следует из записи с камер наблюдения, сообщает South China Morning Post.
Пожар, унесший жизни 168 человек в жилом комплексе Wang Fuk Court 26 ноября 2025 года, мог возникнуть из-за непотушенной сигареты, передает РИА «Новости».
В четверг в специальном административном районе КНР началось разбирательство по делу о трагедии в комплексе Wang Fuk Court.
Газета South China Morning Post приводит данные с камер наблюдения: «Согласно видеозаписи с камер наблюдения, показанной на слушании, в световом колодце видны вспышки, предположительно от горящего пепла». На кадрах также зафиксировано, как рабочие замечают возгорание и обсуждают, что незадолго до этого кто-то курил.
На месте происшествия следователи обнаружили окурки. Адвокат Виктор Доус, представляющий комиссию по расследованию, отметил наличие доказательств курения перед началом пожара, хотя прямые подтверждения найти сложно из-за сильных повреждений. Версии о неисправности проводки или утечке газа эксперты исключили.
Пожарная сигнализация в момент чрезвычайного происшествия не сработала.
Полиция Гонконга задержала трёх руководителей строительной компании после трагедии.