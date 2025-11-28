The New York Times: В гонконгском ЖК не сработала пожарная сигнализация

The New York Times: Пожарная сигнализация не сработала при возгорании в Гонконге

Tекст: Мария Иванова

Пожарная сигнализация не сработала во время крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По на новых территориях Гонконга, передает The New York Times.

Собеседники издания среди выживших рассказали, что отсутствие сигнала тревоги стало одной из причин массовых жертв: на данный момент подтверждена гибель не менее 128 человек, еще около 200 жильцов считаются пропавшими без вести, отмечает ТАСС.

Жильцы комплекса сообщают, что множество квартир имели окна, завешенные пеноматериалами из-за наружных ремонтных работ, поэтому многие попросту не заметили пожар вовремя. Кроме того, по словам очевидцев, при внутренней и внешней отделке зданий применялись легковоспламеняющиеся материалы, не соответствующие нормам пожарной безопасности. Жители обвиняют строительные компании в «преступной халатности».

Пожар вспыхнул в среду и охватил семь из восьми высотных домов комплекса, всего в Wang Fuk Court располагаются почти 2 тыс. квартир, где проживают около 4 тыс. человек. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые были установлены для ремонта фасадов.

Данных о пострадавших или погибших гражданах России среди жителей комплекса пока не поступало.

В пятницу число погибших при пожаре в Гонконге достигло 128 человек.

Накануне в Гонконге были задержаны три руководителя строительной компании после гибели людей при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court.