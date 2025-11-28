Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 128 человек

28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 128 человек, при этом на месте трагедии обнаружено 108 тел.
Число жертв крупного пожара в жилом комплексе Гонконга возросло до 128 человек, передает ТАСС.
Глава бюро безопасности города Крис Тан сообщил об этом на специальной пресс-конференции. Он заявил: «Число погибших превысило 100 и достигло 128. Могут быть обнаружены и другие тела».
По словам главы ведомства, сразу на месте возгорания спасатели обнаружили 108 погибших. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, не исключено, что число жертв еще возрастет.
Ранее агентство «Синьхуа» сообщало о 94 жертвах. Официальные лица до сих пор не уточнили причину пожара.
В пятницу утром пожар в жилом комплексе в Гонконге потушили.
Накануне в Гонконге задержали трех руководителей строительной компании после гибели людей в комплексе Wang Fuk Court.