Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 128 человек

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга возросло до 128 человек

Tекст: Мария Иванова

Число жертв крупного пожара в жилом комплексе Гонконга возросло до 128 человек, передает ТАСС.

Глава бюро безопасности города Крис Тан сообщил об этом на специальной пресс-конференции. Он заявил: «Число погибших превысило 100 и достигло 128. Могут быть обнаружены и другие тела».

По словам главы ведомства, сразу на месте возгорания спасатели обнаружили 108 погибших. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, не исключено, что число жертв еще возрастет.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщало о 94 жертвах. Официальные лица до сих пор не уточнили причину пожара.

В пятницу утром пожар в жилом комплексе в Гонконге потушили.

Накануне в Гонконге задержали трех руководителей строительной компании после гибели людей в комплексе Wang Fuk Court.