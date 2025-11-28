Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 94 человек

Tекст: Катерина Туманова

«Число погибших при пожаре в высотном жилом комплексе увеличилось до 94 человек», – сообщило агентство Xinhua.

Как сообщило агентство Associated Press (AP) спасатели с фонариками в руках обходили сгоревшие башни от квартиры к квартире.

Официальные лица сообщили, что пожарные все еще работают в нескольких квартирах и пытаются проникнуть во все помещения в семи башнях, чтобы убедиться, что больше погибших нет.

«Наша операция по тушению пожара почти завершена. Пожарные прилагали максимум усилий, чтобы предотвратить возгорание обломков и тлеющих частей мебели, а дальше начнется поисково-спасательная операция», – сказал Дерек Армстронг Чан, заместитель директора по эксплуатации пожарной службы.

Лидер Гонконга Джон Ли заявил, что утром в четверг связь с 279 людьми была потеряна.

Напомним, пожар произошел в среду в одном из восьми высотных домов комплекса Wang Fuk Court в районе Тай По. Семь зданий оказались охвачены огнем из-за бамбуковых лесов и защитных сеток, которые использовались для косметических работ. В комплексе почти 2 тыс. квартир, в которых проживает около 4 тыс. человек.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели уточнили, что в здании оставались заблокированными 62 человека. Вечером четверга сообщалось, что число жертв пожара достигло 83 человек. Также сообщалось, что задержали трех руководителей строительной компании после крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court.

По информации Екатерины Богучарской, главы пресс-службы Генконсульства России в Гонконге, сведений о пострадавших российских гражданах нет, российские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации.