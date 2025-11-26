При пожаре в комплексе небоскребов Гонконга погибли 13 человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Пожар в жилом комплексе Гонконга признан крупнейшим за последние 17 лет. По информации издания, возгорание произошло одновременно в нескольких высотных домах, в которых проживают около 4,8 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Пламя быстро охватило здания из-за бамбуковых строительных лесов, окружающих комплекс, что осложнило эвакуацию жильцов. Часть людей оказалась заблокированной внутри помещений. Возгоранию присвоили высший, пятый уровень сложности.

К тушению пожара привлекли 128 пожарных машин и 57 машин скорой помощи. По оценкам властей, эвакуировать удалось примерно 700 человек. Как сообщили ранее, число погибших и пострадавших вначале составляло четыре и три соответственно, однако новые сообщения уточнили масштабы трагедии: погибли минимум 13 человек, пострадали 28.

В 2008 году в результате аналогичного по масштабам пожара в караоке-баре и ночном клубе в районе Монг-Кок в Гонконге погибло четыре человека и пострадали 55.

