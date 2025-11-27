Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55 человек

В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
SCMP: Число жертв пожара в Гонконге выросло до 55 человек
Пожар в крупнейшем жилом комплексе Гонконга стал причиной гибели 55 человек, почти 100 жителей пострадали, двое спасены с крыши здания, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).
Число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 55, передает South China Morning Post. Из них 51 человек погиб непосредственно на месте, еще четверо скончались в больнице. Власти Гонконга называют этот пожар самым масштабным по числу погибших в истории города, отмечает ТАСС.
По данным издания, ранее сообщалось о 44 погибших, но число жертв продолжает расти. Около 100 человек получили различные травмы.
Особое внимание общественности привлекла история пожилого мужчины, который провел около 20 часов на крыше одной из башен в ожидании помощи, прежде чем его спасли.
Пожар начался в среду и быстро распространился по семи из восьми высотных домов комплекса. Пламя усилилось из-за бамбуковых строительных лесов, используемых для ремонта фасадов. В жилом комплексе насчитывается почти 2 тыс. квартир, где проживают примерно 4 тыс. человек.
Как сообщила глава пресс-службы Генконсульства России в Гонконге Екатерина Богучарская, на данный момент информации о пострадавших гражданах России нет. Российские дипломаты продолжают внимательно следить за развитием ситуации.
Пожар в жилом комплексе признан крупнейшим за последние 17 лет.