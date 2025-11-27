Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55 человек

SCMP: Число жертв пожара в Гонконге выросло до 55 человек

Tекст: Мария Иванова

Число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 55, передает South China Morning Post. Из них 51 человек погиб непосредственно на месте, еще четверо скончались в больнице. Власти Гонконга называют этот пожар самым масштабным по числу погибших в истории города, отмечает ТАСС.

По данным издания, ранее сообщалось о 44 погибших, но число жертв продолжает расти. Около 100 человек получили различные травмы.

Особое внимание общественности привлекла история пожилого мужчины, который провел около 20 часов на крыше одной из башен в ожидании помощи, прежде чем его спасли.

Пожар начался в среду и быстро распространился по семи из восьми высотных домов комплекса. Пламя усилилось из-за бамбуковых строительных лесов, используемых для ремонта фасадов. В жилом комплексе насчитывается почти 2 тыс. квартир, где проживают примерно 4 тыс. человек.

Как сообщила глава пресс-службы Генконсульства России в Гонконге Екатерина Богучарская, на данный момент информации о пострадавших гражданах России нет. Российские дипломаты продолжают внимательно следить за развитием ситуации.

Пожар в жилом комплексе признан крупнейшим за последние 17 лет.