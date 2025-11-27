В Гонконге предъявили обвинения после пожара с 55 жертвами

Трое руководителей стройкомпании в Гонконге арестованы после гибели 55 человек в пожаре

Tекст: Мария Иванова

Трое руководителей строительной компании в Гонконге обвиняются в непреднамеренном убийстве после крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации специального административного района КНР.

По данным предварительного расследования, строительные материалы, использовавшиеся при ремонте – защитные сетки, брезент и пластиковые листы – могли не соответствовать стандартам пожарной безопасности.

«Полиция сегодня арестовала троих мужчин за непредумышленное убийство. В настоящее время идет активное расследование, проводимое Региональной группой по борьбе с преступностью», – заявили в администрации Гонконга. До этого сообщалось о задержании двух директоров и инженер-консультанта компании.

Пожар произошел в среду в одном из восьми высотных домов комплекса Wang Fuk Court в районе Тай По. Семь зданий оказались охвачены огнем из-за бамбуковых лесов и защитных сеток, которые использовались для косметических работ. В комплексе почти 2 тыс. квартир, в которых проживает около 4 тыс. человек.

В результате трагедии погибли не менее 55 человек, еще около 100 пострадали.

По информации Екатерины Богучарской, главы пресс-службы Генконсульства России в Гонконге, сведений о пострадавших российских гражданах нет, российские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации.