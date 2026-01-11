Президент Кубы заявил о готовности до последней капли крови защищать независимость

Президент Кубы Диас: Гавана будет до последней капли крови защищать свободу

Tекст: Вера Басилая

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови.

Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права критиковать Кубу, поскольку «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни». Он также добавил, что нападки на страну связаны с суверенным выбором кубинского народа, а экономические трудности республики вызваны многолетним давлением со стороны США.

По словам президента, США уже 66 лет «нападают на Кубу» и сейчас угрожают усилить меры.

«Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови», – заявил Диас.

Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.